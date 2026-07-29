Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei schwer verletzte Radfahrer am Dienstag

Lindlar; Waldbröl (ots)

Auf der Lindlarer Straße/K24 auf Höhe der Kreuzung Leienhöhe kam es am Dienstag (29. Juli) gegen 12:20 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein 52-jähriger Radfahrer aus Remscheid schwere Verletzungen zuzog. Der 52-Jährige fuhr auf der K24 in Richtung Schmitzhöhe, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auf der Nutscheier Straße in Waldbröl stürzte ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Windeck am Dienstag (28. Juli). Er fuhr gegen 16 Uhr in Richtung Waldbröl, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Ersthelfer fanden den 66-Jährigen am Fahrbahnrand liegend und informierten den Rettungsdienst. Der 66-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

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