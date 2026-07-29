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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrerin tödlich verunglückt

Nümbrecht (ots)

Am Mittwochmorgen (29. Juli) ging bei der Polizei ein Notruf ein. Der Mitteiler hatte gegen 06:30 Uhr auf der Straße "Am Heidchen" zwischen Harscheid und Benroth eine leblose Frau neben einem Pedelec entdeckt. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Verunglückten um eine 55-Jährige aus Nümbrecht handelt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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