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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit frisiertem Kleinkraftrad

Gummersbach (ots)

Am Montag (27. Juli) fuhr eine 20-jährige Gummersbacherin mit ihrem Ford Fiesta auf der Straße "Vor der Höhe" von Lantenbach in Richtung Frömmersbach. In Höhe der Einmündung "Am Sonnenberg" wollte sie gegen 17:30 Uhr das Kleinkraftrad eines 15-jährigen Gummersbachers überholen. Als sie sich neben dem Kleinkraftrad befand, beschleunigte der 15-Jährige sein Zweirad und scherte ebenfalls nach links aus, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Er kollidierte mit der Fahrzeugseite des Ford Fiesta und stürzte, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Überprüfung des Kleinkraftrades auf einem Rollenprüfstand ergab, dass die ermittelte Höchstgeschwindigkeit mehr als doppelt so hoch war wie die erlaubten 40 km/h. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz. Das Kleinkraftrad wurde beschlagnahmt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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