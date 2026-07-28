POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec

Waldbröl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl trug ein Pedelec-Fahrer am Montag (27. Juli) schwere Verletzungen davon. Der 43-jährige Waldbröler war mit seinem Zweirad gegen 6:45 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße kam es zur Kollision mit dem Seat eines 28-jährigen Waldbrölers, der von der bevorrechtigten Heinrich-Heine-Straße auf ...

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