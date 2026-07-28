Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec
Wiehl (ots)
Am Montag (27. Juli) stahlen Kriminelle zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr ein Pedelec, das mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer vor einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße angeschlossen war. Die Diebe entkamen mit dem grauen Pedelec der Marke "Prophete" und einem Ersatzakku des Herstellers "Downtube". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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