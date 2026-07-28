Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verkehrsunfälle auf der Peterstraße

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Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hückeswagen wurde am Montag (27. Juli) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 38-jährige Hückeswagener war gegen 12:15 Uhr auf der Peterstraße in Richtung "Alte Ladestraße" unterwegs. Unweit der Sparkassenfiliale erfasste ihn der Nissan einer 63-Jährigen aus Hückeswagen, die von dem Seitenstreifen auf die Peterstraße fuhr. Der Radfahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Ebenfalls am Montag (27. Juli) wollte eine 58-jährige Hückeswagenerin gegen 11:10 Uhr mit ihrem VW Golf von der Peterstraße (B237) nach links auf die Bevertalstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 23-Jährigen aus Hückeswagen, der ihr auf der Peterstraße aus Richtung Wipperfürth entgegenkam. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die 58-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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