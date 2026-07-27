Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 78 Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Oberbergischer Kreis (ots)

Im Rahmen von kreisweiten Krad- und weiteren Verkehrskontrollen am Sonntag (26. Juli) wurden 78 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 25 davon bei Kradfahrenden. 19 Verkehrsteilnehmende erwarten in diesem Zusammenhang ein Ordnungswidrigkeiten-, 59 ein Verwarngeldverfahren. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der in Lindlar-Steinenbrücke bei erlaubten 50 km/h mit 88 km/h unterwegs war.

Zudem wurden zehn Durchfahrtverbote und andere Verstöße mit Verwarngeldern geahndet. Ein Radfahrer in Wipperfürth-Dohrgaul erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, nachdem er während der Fahrt sein Mobilfunkgerät bediente.

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Polizei des Oberbergischen Kreises hatte sich an der Bevertalsperre postiert, um mit den Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen.

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