POL-GM: 68-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Am Samstag (25. Juli) kam es gegen 14:50 Uhr auf der Kölner Straße auf Höhe der Straße "Mittelweg" zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Eine 71-Jährige aus Bergneustadt fuhr in ihrem Audi auf der Kölner Straße in Richtung Bergneustadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Renault einer 86-Jährigen aus ...

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