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POL-GM: 68-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

POL-GM: 68-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt
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Gummersbach (ots)

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Gummersbach fuhr am Samstag (25. Juli) auf der Hückeswagener Straße, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Poller und geriet daraufhin in eine Böschung. Dabei kippte das Auto auf das Dach. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 68-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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