Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 68-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt
Gummersbach (ots)
Ein 68-jähriger Autofahrer aus Gummersbach fuhr am Samstag (25. Juli) auf der Hückeswagener Straße, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Poller und geriet daraufhin in eine Böschung. Dabei kippte das Auto auf das Dach. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 68-Jährigen in ein Krankenhaus.
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