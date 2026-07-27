Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter überfällt Tankstelle

Engelskirchen (ots)

Am Samstagabend (25. Juli) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Straße "Albertsthal" in Engelskirchen-Grünscheid. Der maskierte Mann betrat um 21:55 Uhr die Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld von dem 20-jährigen Kassierer. Dabei zog er das Griffstück einer mutmaßlichen Schusswaffe aus seiner rechten Jackentasche. Der 20-jährige Gummersbacher öffnete die Kasse und stellte die Geldkassette auf den Tresen. Der unbekannte Mann griff daraufhin in die Geldkassette, nahm sämtliche Geldscheine, steckte sie in seine Jackentasche und verließ gegen 21:57 Uhr die Tankstelle. Der Tankstellenmitarbeiter konnte sehen, wie der Unbekannte vom Tankstellengelände in Richtung Loope davonradelte. Der Räuber war ca. 1,75 m-1,80 m groß, etwa 18 Jahre alt und von schlanker Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen "Pufferjacke" mit Kapuze. Die Kapuze hatte er während des Überfalls aufgesetzt. Darüber hinaus trug der Unbekannte eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Laut Aussage des Kassierers hatte er ein südländisches Erscheinungsbild, braune Augen, schwarze Augenbrauen und gebräunte Hände. Die gesamte Erscheinung des Unbekannten beschrieb der 20-Jährige als gepflegt, seine Wortwahl und Ausdrucksweise als "jugendtypisch". Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte die Polizei dem Flüchtigen nicht mehr habhaft werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergsicher-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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