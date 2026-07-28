Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Toyota landet auf Wiese
Lindlar (ots)
Am Montagmorgen (27. Juli) war eine 25-jährige Toyota-Fahrerin aus Lindlar auf der L284 in Richtung Wipperfürth unterwegs. Gegen 7:20 Uhr kam sie unweit der Einmündung "Heibach" von der Straße ab, touchierte den Bordstein, geriet ins Schleudern und landete auf einer angrenzenden Wiese. Die Lindlarerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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