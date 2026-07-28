POL-GM: Toyota landet auf Wiese

Engelskirchen (ots) - Am Samstagabend (25. Juli) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Straße "Albertsthal" in Engelskirchen-Grünscheid. Der maskierte Mann betrat um 21:55 Uhr die Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld von dem 20-jährigen Kassierer. Dabei zog er das Griffstück einer mutmaßlichen Schusswaffe aus seiner rechten Jackentasche. Der 20-jährige Gummersbacher öffnete die Kasse und ...

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