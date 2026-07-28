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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Toyota landet auf Wiese

Lindlar (ots)

Am Montagmorgen (27. Juli) war eine 25-jährige Toyota-Fahrerin aus Lindlar auf der L284 in Richtung Wipperfürth unterwegs. Gegen 7:20 Uhr kam sie unweit der Einmündung "Heibach" von der Straße ab, touchierte den Bordstein, geriet ins Schleudern und landete auf einer angrenzenden Wiese. Die Lindlarerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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