Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026, kam es im Saale-Orla-Kreis zu mehreren Verkehrsunfallgeschehen, infolge dessen Unfallbeteiligte verletzt wurden.

L3002 Abzweig Rödersdorf - Tegau

Ein 23-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 13:45 Uhr die L3002 von Oettersdorf kommend in Richtung Tegau. Ungefähr 400m vor der Ortslage Tegau kam der Kradfahrer in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und durchbrach einen Zaun. Der 23-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und kommt mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur in das Krankenhaus Gera.

07819 Triptis

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer befuhr gegen 14:45 Uhr in Triptis die Straße "Im Brsselsholze" und kollidierte hierbei mit einer Straßenlaterne. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Kopfverletzungen. Weiterhin konnte im Rahmen der Unfallaufnahme bei dem 34-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Gera verbracht.

Weiterhin befuhr gegen 17:25 Uhr ein 60-jähriger Fahrer eines VW Caddy in Triptis aus seiner Grundstückseinfahrt heraus und wollte nach links in die Neustädter Straße einbiegen. Hirbei übersah er einen 18-jährigen Fahrer einer Simson, welcher die Neustädter Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Auf Höhe der Grundstückseinfahrt kam es auf der Neustädter Straße zur Kollision beider Kraftfahrzeuge, wobei der Simson-Fahrer mit einer Handgelenksfraktur in das Krankenhaus Gera verbracht wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an der Simson kein Kennzeichen angebracht und diese seit März 2025 außer Betrieb gesetzt ist. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug durch die Beamten sichergestellt.

L1095 Saalburg-Ebersdorf

Um 18:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer einer Yamaha die L1095 von Pöritzsch kommend in Richtung Schleiz und beabsichtigte auf die Straße zum Strandbad abzubiegen. Währenddessen fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines VW Polo die Straße am Strandbad und wollte nach links auf die L1095 einbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt anhalten. Beim Einbiegen auf die Straße des Strandbades kollidierte der Kraftradfahrer mit dem wartenden PKW. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell