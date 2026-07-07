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Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Ein 62-jähriger Gütersloher erlitt bei einem Verkehrsunfall am Montag (06.07., 14.10 Uhr) schwere Verletzungen.

Der VW-Fahrer befuhr zuvor die Wiedenbrücker Straße in Richtung Verl. Zeitgleich befuhr der Lkw-Fahrer die Wiedenbrücker Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Aus bislang unbekannter Ursache fuhr Kam der VW-Fahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Lkw eines 59-jährigen Lippetalers. Mit einem Rettungswagen wurde der Gütersloher in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 43-jährige Beifahrer des VW-Fahrers erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße zwischen der Gütersloher Straße und der Stahlstraße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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