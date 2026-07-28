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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl trug ein Pedelec-Fahrer am Montag (27. Juli) schwere Verletzungen davon. Der 43-jährige Waldbröler war mit seinem Zweirad gegen 6:45 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße kam es zur Kollision mit dem Seat eines 28-jährigen Waldbrölers, der von der bevorrechtigten Heinrich-Heine-Straße auf die Schillerstraße abbog. Der 43-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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