Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Waldbröl (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl trug ein Pedelec-Fahrer am Montag (27. Juli) schwere Verletzungen davon. Der 43-jährige Waldbröler war mit seinem Zweirad gegen 6:45 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße kam es zur Kollision mit dem Seat eines 28-jährigen Waldbrölers, der von der bevorrechtigten Heinrich-Heine-Straße auf die Schillerstraße abbog. Der 43-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
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