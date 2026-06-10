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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Positive Kerwe-Bilanz der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz zieht eine positive Bilanz zur Kaiserslauterer Maikerwe. Die elftägige Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht ruhig und friedlich.

Insgesamt verzeichneten die Einsatzkräfte lediglich neun Straftaten, darunter eine Körperverletzung, zwei Diebstähle, eine Bedrohung, eine Beleidigung sowie vier Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz. Darüber hinaus gab es zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen - eine wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz (Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche) und eine weitere wegen absichtlich falscher Personalienangaben bei einer Kontrolle.

Laut Veranstalter besuchten insgesamt mehr als 123 000 Menschen die Maikerwe. Besucherstärkste Tage waren demnach der Eröffnungsabend, das erste Wochenende sowie der Familientag am Mittwoch.

Die Polizei Kaiserslautern war zusammen mit Mitarbeitern des Haus des Jugendrechts an allen Tagen auf dem Kerwegelände präsent. Unterstützt wurde sie dabei vom Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik.

Die Beamten kontrollierten im Verlauf der Kerwe insgesamt 141 Personen, davon mehr als ein Drittel Kinder und Jugendliche. Es wurden etliche sogenannte Vapes (E-Zigaretten) sichergestellt, in einem weiteren Fall etwas Cannabis und einmal auch sogenannter Snus (nicht zulässiger Oraltabak). Sechs Personen erhielten vorübergehend einen Platzverweis. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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