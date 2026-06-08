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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz im Kaiserbergring haben sich am Sonntagabend mehrere Menschen versammelt und mutmaßlich Lachgas konsumiert. Als die Polizeistreife ankam, trafen die Einsatzkräfte zehn Personen an und fanden zwei Behälter mit Lachgas. Wem diese gehören, ist noch unklar. Die Beamten nahmen die Personalien auf, dabei ermittelten sie, dass einem Autofahrer die Fahrerlaubnis entzogen war. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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