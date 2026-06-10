POL-PDKL: Randalierer schlägt Verkäuferin

Kaiserslautern (ots) - Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend von einem Hund gebissen worden. Der Mann kontaktierte die Polizei und erstattete Anzeige. Er sei zwischen 22.30 und 23.30 Uhr in der Burgstraße unterwegs gewesen, als ihm ein Hundehalter mit drei Tieren entgegenkam. Es soll sich hierbei um weiß-braune Chihuahua handeln. Einer von ihnen biss den 24-Jährigen, der dadurch eine Wunde sowie einen Bluterguss erlitt. Der Unbekannte soll ein weißes T-Shirt getragen und ...

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