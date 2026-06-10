Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Randalierer schlägt Verkäuferin
Kaiserslautern (ots)
Am Dienstagnachmittag randalierte ein 29-Jähriger in einem Discounter in der Mannheimer Straße. Als er wegen seines Verhaltens des Ladens verwiesen wurde, griff er eine 41-jährige Mitarbeiterin an und schlug ihr ins Gesicht. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Obendrein stahl der Mann eine Getränkedose mit Alkoholika. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Verdächtige, konnte jedoch identifiziert werden. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. |kle
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