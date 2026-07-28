Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch überrascht - Täter flüchtet

Radevormwald (ots)

Am frühen Montagmorgen (27. Juli) schlug ein Unbekannter gegen 4:35 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Schlossmacherstraße ein. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte. Der Einbrecher flüchtete daraufhin ohne Beute mit einem E-Scooter in Richtung Busbahnhof. Die Zeugin beschrieb den Mann als 175 cm-180 cm groß und schlank. Er war mit einem beigefarbenen Trainingsanzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Kappe und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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