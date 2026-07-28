PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch überrascht - Täter flüchtet

Radevormwald (ots)

Am frühen Montagmorgen (27. Juli) schlug ein Unbekannter gegen 4:35 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Schlossmacherstraße ein. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte. Der Einbrecher flüchtete daraufhin ohne Beute mit einem E-Scooter in Richtung Busbahnhof. Die Zeugin beschrieb den Mann als 175 cm-180 cm groß und schlank. Er war mit einem beigefarbenen Trainingsanzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Kappe und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 10:00

    POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec

    Wiehl (ots) - Am Montag (27. Juli) stahlen Kriminelle zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr ein Pedelec, das mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer vor einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße angeschlossen war. Die Diebe entkamen mit dem grauen Pedelec der Marke "Prophete" und einem Ersatzakku des Herstellers "Downtube". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:00

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Waldbröl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl trug ein Pedelec-Fahrer am Montag (27. Juli) schwere Verletzungen davon. Der 43-jährige Waldbröler war mit seinem Zweirad gegen 6:45 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Goethestraße unterwegs. An der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße kam es zur Kollision mit dem Seat eines 28-jährigen Waldbrölers, der von der bevorrechtigten Heinrich-Heine-Straße auf ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 10:00

    POL-GM: Toyota landet auf Wiese

    Lindlar (ots) - Am Montagmorgen (27. Juli) war eine 25-jährige Toyota-Fahrerin aus Lindlar auf der L284 in Richtung Wipperfürth unterwegs. Gegen 7:20 Uhr kam sie unweit der Einmündung "Heibach" von der Straße ab, touchierte den Bordstein, geriet ins Schleudern und landete auf einer angrenzenden Wiese. Die Lindlarerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren