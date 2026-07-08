Polizei Dortmund

POL-DO: Mann mit Messer in Lünen gemeldet - Polizei schreitet konsequent ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0566

Am Dienstagmittag (7. Juli 2026) gegen 12:09 Uhr wurde der Polizei eine verdächtige männliche Person an der Kirchstraße in Lünen gemeldet. Nach ersten Angaben sollte der Mann mit einem Messer hantiert und dieses anschließend in seiner Jacke versteckt haben.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Aufgrund der geschilderten Gefahrenlage sprachen sie ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden und fixierten ihn anschließend mit dienstlichen Handfesseln.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Nahbereich des Mannes ein Messer sowie Betäubungsmittel auf.

Nach der Feststellung seiner Personalien erhielt der 32-jähriger Lüner einen Platzverweis. Das Messer stellten die Beamten sicher.

Darüber hinaus erfolgt die Prüfung einer möglichen Aufnahme des Mannes in das Messertrageverbotskonzept des Polizeipräsidiums Dortmund. Zudem fertigten die eingesetzten Beamten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz.

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