Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Brackel - Ehemann in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0560

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Nach dem versuchten Tötungsdelikt am späten Montagabend (6. Juli) im Hofgerichtsweg im Dortmunder Stadtteil Brackel gibt es neue Erkenntnisse zum Zustand des Opfers und zum weiteren Verfahren gegen den Tatverdächtigen.

Mittlerweile befindet sich die 51-jährige Dortmunderin nach intensiver medizinischer Betreuung im Krankenhaus außer Lebensgefahr. Ihr gleichaltriger Ehemann wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Gegen den 51-Jährigen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung sowie aufgrund bestehender Fluchtgefahr ein Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Mordkommission zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung und zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen richten Sie bitte weiterhin an Staatsanwältin Andersson unter der Rufnummer 0231/92626123.

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