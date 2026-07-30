Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Eimündungsbereich
Morsbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Morsbach wurde am Mittwoch (29. Juli) der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt. Der 36-jährige Waldbröler war gegen 13 Uhr mit seiner Honda auf der Kreuzstraße (L324) von Schnörringen in Richtung Holpe unterwegs. An der Einmündung Kreuzstraße/Eisenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 47-Jährigen aus Hamm (Sieg), der von der untergeordneten Eisenstraße auf die Kreuzstraße abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.
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