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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen in Schule ein

Gummersbach (ots)

Das Gummersbacher Lindengymnasium in der Moltkestraße war in der Zeit von Freitag (24. Juli) bis Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Unbekannten Zugang in das Schulgebäude und hebelten das Rolltor der Cafeteria auf. Im Küchenbereich öffneten die Kriminellen gewaltsam mehrere Schränke, wodurch die Schranktüren aus den Verankerungen gerissen wurden. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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