Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle brechen in Schule ein
Gummersbach (ots)
Das Gummersbacher Lindengymnasium in der Moltkestraße war in der Zeit von Freitag (24. Juli) bis Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Unbekannten Zugang in das Schulgebäude und hebelten das Rolltor der Cafeteria auf. Im Küchenbereich öffneten die Kriminellen gewaltsam mehrere Schränke, wodurch die Schranktüren aus den Verankerungen gerissen wurden. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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