Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch am helllichten Tag
Hückeswagen (ots)
Zwischen 13:20 Uhr und 14:45 Uhr sind Unbekannte am Mittwoch (29. Juli) in ein Einfamilienhaus in Hückeswagen eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Terrassentür des Hauses in der Hugo-Hagenkötter-Straße auf und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden Bargeld und zwei kleine Goldstücke gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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