POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Marienheide (ots) - Am Mittwoch (29. Juli) wollte eine 60-jährige Gummersbacherin mit ihrem Mercedes von der Brucher Straße auf die Gummersbacher Straße (B256) abbiegen. Dabei kam es gegen 10:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 65-Jährigen aus Marienheide, der auf der bevorrechtigten Gummersbacher Straße aus Richtung Marienheide kam, und nach links auf die Brucher Straße abbiegen wollte. Der ...

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