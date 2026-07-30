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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch am helllichten Tag

Hückeswagen (ots)

Zwischen 13:20 Uhr und 14:45 Uhr sind Unbekannte am Mittwoch (29. Juli) in ein Einfamilienhaus in Hückeswagen eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Terrassentür des Hauses in der Hugo-Hagenkötter-Straße auf und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden Bargeld und zwei kleine Goldstücke gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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