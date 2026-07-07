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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl

Salmtal (ots)

Am 05.07.2026 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen, welche als angebliche Pflegekräfte mit weißen Kitteln bekleidet waren, zu einem Anwesen in der Straße "Vor den Gruben" in Salmtal.

Hier verwickelten sie die Bewohnerin eines dortigen Anwesens in ein Gespräch und gaben an, dass sie Unterschriften sammeln würden.

Im Nachgang zum Besuch der beiden tatverdächtigen Frauen stellte die Hauseigentümerin fest, dass Wertgegenstände aus dem Anwesen entwendet worden waren.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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