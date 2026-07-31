Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle
Engelskirchen (ots)
Ein 78-jähriger Pedelecfahrer aus Lindlar fuhr am Donnerstagabend (30. Juli) gegen 18:30 Uhr auf der Straße "Unterstaat" aus Richtung L136 kommend. In einer Kurve kam ihm plötzlich ein Fahrradfahrer entgegen und touchierte ihn. Daraufhin stürzte der 78-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung L 136 fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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