Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Metalldiebe in Bergneustadt unterwegs
Bergneustadt (ots)
Aus einem Rohbau in der Talstraße stahlen Kriminelle zwischen Montag (27. Juli) und Freitag an der Decke hängende Kupferkabel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell