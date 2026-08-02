POL-GM: Metalldiebe in Bergneustadt unterwegs

Gummersbach (ots) - Am Samstag (1. August) fuhr ein 43-jähriger Gummersbacher mit seinem E-Scooter in Höhe des Gummersbacher Busbahnhofs vom Gehweg auf die Hubert-Sülzer-Straße in Richtung Rospestraße. Als er gegen 12:30 Uhr die Bordsteinkante hinunterfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein 39-jähriger Gummersbacher, der mit seinem Opel Astra auf der Hubert-Sülzer-Straße in Richtung ...

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