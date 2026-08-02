Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec aus Keller gestohlen
Gummersbach (ots)
In der Zeit von Dienstag (28. Juli), 17 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, haben Unbekannte ein Pedelec aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Dieringhausen gestohlen. Die Kriminellen hebelten zunächst die Eingangstür des Hauses in der Ganghoferstraße auf und begaben sich dann in den Kellerraum. Dort durchtrennten sie das Vorhängeschloss eines Kellerabteils und stahlen ein schwarzes Pedelec des Herstellers "Raymon TrailRay", Typ "Raymon TrailRay E11.0 - 2021". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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