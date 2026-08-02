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POL-GM: Mit gestohlenem Auto von der Straße abgekommen

POL-GM: Mit gestohlenem Auto von der Straße abgekommen
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Gummersbach (ots)

Am Freitagabend (31. Juli) tankte ein 31-Jähriger aus Bergneustadt mit seinem VW Polo an einer Tankstelle in Rebbelroth. Nach Abschluss des Tankvorgangs ging er gegen 20:20 Uhr in die Tankstelle, um zu bezahlen. Währenddessen stieg ein unbekannter Mann in das Auto ein, setzte sich auf den Fahrersitz und startete das Fahrzeug. Die völlig überraschte, 24-jährige, Beifahrerin, die im Auto verblieben war, stieg sofort aus dem Auto aus. Der Mann fuhr mit dem Polo in Richtung Gummersbach davon.

Zehn Minuten später wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Reichshof auf der L324 zwischen Müllerheide und Sinspert gemeldet. An der Unfallstelle fanden die Beamten den zuvor in Rebbelroth gestohlenen VW Polo. Der Fahrer war offenbar auf der L324, Richtung Sinspert, in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, und gegen einen Baum geprallt. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle.

Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle ist ein Mann mit normaler Statur und einem dunklen Bart zu sehen, der auf der Fahrerseite in das Auto steigt. Er war mit einem weißen T-Shirt mit einem Schriftzug im Brustbereich, einer dunklen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Weiterhin trug er eine schwarze Basecap. Hinweise nimmt die Polizei des Oberbergischen Kreises unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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