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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sondereinsatz des Verkehrsdienstes

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Freitag (10. Juli, 17 Uhr bis 1 Uhr) war der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis auf den heimischen Straßen unterwegs.

An der Aggertalsperre wurden zahlreiche Motorrad- und Pkw-Tuningkontrollen durchgeführt. Im Ergebnis fertigten die Polizistinnen und Polizisten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da die kontrollierten Fahrzeuge nicht den Vorgaben der StVZO entsprachen (Erlöschen der Betriebserlaubnis). Darüber hinaus wurden neun Verwarngelder (u. a. wegen Tunings sowie sonstiger Verstöße) erhoben.

Auch in Bergneustadt war der Verkehrsdienst aktiv. Auf der Kölner Straße mussten fünf der kontrollierten Verkehrsteilnehmenden ein Verwarngeld bezahlen (u.a. wegen Tunings und sonstiger Verstöße). Im Bereich der Talstraße konnten im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, welche alle im Verwarngeldbereich lagen. Bei zwei Lkw (< 3,5 t) war zudem die Ladung nicht ausreichend gesichert.

Auf der Westtangente (L336) in Wiehl, zwischen dem Kreisverkehr "Hauptstraße" und dem Kreisverkehr "Bahnhofstraße", war das Verkehrsaufkommen gering. Es konnte ein Verkehrsverstoß festgestellt und mit einem Verwarngeld geahndet werden.

Präsenz zeigten die Beamtinnen und Beamten auch auf dem Steinmüllergelände. Auf die durchgeführten Kontrollen, folgten zwei schriftliche Verwarnungen wegen sonstiger Verstöße.

Erfreulich war, dass sämtliche Überprüfungen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit (Alkohol/Drogen) negativ ausfielen. Insbesondere an der Aggertalsperre sowie im Bereich der Talstraße in Bergneustadt erhielten die Polizistinnen und Polizisten positive Rückmeldungen und Zuspruch seitens der Anwohner und Anlieger.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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