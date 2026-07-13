Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tragischer Badeunfall in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

Für einen 20-jährigen Hückeswagener endete am Sonntag (12. Juli) ein Familienausflug zum Baden an der Wuppertalsperre tödlich. Er hatte sich gegen 15:30 Uhr in Höhe der Ortslage "Hammerstein" zum Schwimmen ins Wasser begeben. Zeugen beobachteten, wie der Mann mit den Händen gestikulierte und anschließend im Wasser unterging. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und der DLRG beteiligten sich an der Suche. Gegen 19:30 Uhr wurde der 20-Jährige durch Taucher der DLRG in zwei Meter Wassertiefe tot aufgefunden. Nach derzeitigen Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden vor.

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