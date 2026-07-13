Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Bäckerei
Gummersbach (ots)
Am Sonntag (12. Juli) brachen Unbekannte zwischen 1 Uhr und 9:20 Uhr die Eingangstür einer Bäckerei in der Kaiserstraße auf. Die Kriminellen entkamen mit zwei leeren Geldkassetten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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