POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Morsbach (ots) - Am Sonntag (12. Juli) wollte eine 35-Jährige aus Hamm (Sieg) mit ihrem Renault Twingo von der Eisenstraße nach links auf die Kreuzstraße, in Richtung Waldbröl, abbiegen. Dabei kam es gegen 12:40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 64-Jährigen aus Birken-Honigsessen, der auf der bevorrechtigten Kreuzstraße unterwegs war und in Richtung Morsbach-Holpe fuhr. Der Motorradfahrer wurde mit ...

mehr