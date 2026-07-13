Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

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Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bierenbachtal wurde in der Nacht von Sonntag (12. Juli) auf Montag eine Person leicht verletzt. Der 18-jährige Nümbrechter war gegen 0:15 Uhr mit seinem VW Polo auf der Straße "Zur Straßen" von Oberbierenbach in Richtung Bierenbachtal unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Nümbrechter kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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