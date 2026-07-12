Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Überschlag leicht verletzt

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Hückeswagen (ots)

Am Samstag (11. Juli) fuhr eine 16-jährige Hückeswagenerin mit ihrem Microcar auf der B237 von Hückeswagen in Richtung Wermelskirchen. Gegen 17:30 Uhr überholte sie, unweit der Schmalbeinstraße, im Verlauf einer Linkskurve, eine 16-jährige Remscheiderin, die ebenfalls mit einem Microcar unterwegs war. Während des Überholvorgangs verlor die Hückeswagenerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überschlug sich und landete im Straßengraben. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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