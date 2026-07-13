Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Morsbach (ots)
Am Sonntag (12. Juli) wollte eine 35-Jährige aus Hamm (Sieg) mit ihrem Renault Twingo von der Eisenstraße nach links auf die Kreuzstraße, in Richtung Waldbröl, abbiegen. Dabei kam es gegen 12:40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 64-Jährigen aus Birken-Honigsessen, der auf der bevorrechtigten Kreuzstraße unterwegs war und in Richtung Morsbach-Holpe fuhr. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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