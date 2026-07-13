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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Morsbach (ots)

Am Sonntag (12. Juli) wollte eine 35-Jährige aus Hamm (Sieg) mit ihrem Renault Twingo von der Eisenstraße nach links auf die Kreuzstraße, in Richtung Waldbröl, abbiegen. Dabei kam es gegen 12:40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 64-Jährigen aus Birken-Honigsessen, der auf der bevorrechtigten Kreuzstraße unterwegs war und in Richtung Morsbach-Holpe fuhr. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 12.07.2026 – 10:11

    POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Marienheide (ots) - Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid wollte am Samstag (11. Juli) gegen 12:55 Uhr auf der Klosterstraße, unweit der Einmündung "An den Leyen" ein Auto überholen. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

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