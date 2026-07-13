Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Marienheide wurde am Sonntag (12. Juli) ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 18-jährige Wipperfürther war mit seinem Fahrrad gegen 17:50 Uhr auf der abschüssigen Hauptstraße unterwegs und bog nach links auf die Bahnhofstraße ab. Zeitgleich wollte ein bisher unbekannter Autofahrer von der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße abbiegen. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Wuppertaler Polizei unterstützte bei der Unfallaufnahme. Von dem Autofahrer fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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