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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Rollerdiebstahl fest

Gummersbach (ots)

Am Montag (13. Juli) wollte eine Polizeistreife gegen 1:30 Uhr einen Motorroller kontrollieren, der ihnen in der Straße "In den Wiesen" entgegenkam. Der Fahrer des Rollers ließ sein Fahrzeug auf dem Boden liegend zurück und flüchtete zu Fuß. Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad zuvor in der Gummarstraße gestohlen worden war. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um zwei 15-jährige Jugendliche aus Gummersbach. Sie wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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