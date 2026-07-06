Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Mann an Bushaltestelle sexuell belästigt
Gummersbach (ots)
Ein 22-jähriger Gummersbacher wartete am Samstagabend (4. Juli) gegen 19:45 Uhr an der Bushaltestelle "Lichtstraße" auf einen Bus. Plötzlich kam ein Mann auf ihn zu und packte ihn unvermittelt in den Schritt. Dann fragte der Unbekannte den Geschädigten nach Zigaretten und entfernte sich zu Fuß in Richtung Gummersbach Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hatte lange, schwarze, nach hinten gestylte Haare und hatte narbenartige Wunden am Handrücken. Er sprach Hochdeutsch und trug ein helles Hemd. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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