Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Exhibitionist auf Waldweg unterwegs

Wipperfürth (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Freitag (3. Juli) auf einem Waldweg zwischen Klitzhaufe und Neyetalsperre einer 29-Jährigen gegenüber in unsittlicher Art und Weise gezeigt. Die Geschädigte war gegen 16:40 Uhr mit einem Hund auf dem Waldweg spazieren, als der Unbekannte mit entblößtem Glied hinter ihr herrannte. Die Geschädigte schrie den Mann an, woraufhin er in Richtung Klitzhaufe davonlief. Der Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, von schmaler, drahtiger Statur, hatte kurzes, dunkles Haar und war mit einer schwarzen Regenjacke, einem schwarzen Basecap, kurzen Jeans und weißen Turnschuhen mit blauer Sohle bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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