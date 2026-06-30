Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Schockanrufen

Oberbergischer Kreis (ots)

Am heutigen Dienstag (30. Juni) werden der Polizei im Oberbergischen vermehrt Schockanrufe gemeldet.

Die Polizei rät eindringlich: Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf! Die Polizei, Staatsanwaltschaft oder andere Behörden verlangen am Telefon niemals die Herausgabe von Bargeld, Gold oder Wertgegenständen und fordern auch keine Kautionen ein. Lassen Sie zudem niemals Handwerker oder Amtspersonen unangemeldet in Ihre Wohnung und verlangen Sie im Zweifel immer einen Dienstausweis. Bleiben Sie misstrauisch! Die Polizei bittet zudem Angehörige, aktiv das Gespräch mit älteren Verwandten und Nachbarn zu suchen, um diese über die miesen Tricks der Diebe und Betrüger aufzuklären.

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