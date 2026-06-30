Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anwohner ertappt Einbrecher

Gummersbach (ots)

Unbekannte gelangten am späten Montagabend (30. Juni) auf das Gelände eines Energieversorgers in der Lichtstraße in Dieringhausen. Ein Anwohner bemerkte gegen 22:45 Uhr drei Personen, die auf dem Werksgelände umherliefen und an Kabeltrommeln herumhantierten. Der Anwohner rief den Unbekannten etwas zu, worauf diese zwar erwiderten, dass alles in Ordnung sei, jedoch offensichtlich aufgeschreckt dann über den Zaun kletterten und in unbekannte Richtung flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte konnten die drei Männer nicht mehr antreffen. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass von einer der Trommeln augenscheinlich Kabel abgeschnitten worden waren.

Die drei Unbekannten werden als ca. 18-25 Jahre alt und von dunklem Hauttyp beschrieben. Weiter beschrieb der Zeuge, dass die drei Männer Deutsch, mit mutmaßlich rumänischem Akzent, gesprochen haben. Darüber hinaus konnte der Zeuge angeben, dass einer der Einbrecher dunkel gekleidet, ca. 1,65 m groß und von korpulenter Statur war. Ein Weiterer trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und hatte eine schlanke Statur. Der Dritte im Bunde war dunkel gekleidet und schlank.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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