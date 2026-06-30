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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe nutzen Mittagspause aus

Gummersbach (ots)

Auf Werkzeug hatten es Diebe am vergangenen Montag (29. Juni) auf einer Baustelle in der Straße "Sonnenweg" abgesehen. Während die Bauarbeiter sich zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Mittagspause befanden, schlichen sich die Kriminellen auf das Baustellengelände und stahlen eine Bohrmaschine, einen Schlagschrauber und einen Winkelschleifer des Herstellers "Dewalt". Sie entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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