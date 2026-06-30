Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe nutzen Mittagspause aus
Gummersbach (ots)
Auf Werkzeug hatten es Diebe am vergangenen Montag (29. Juni) auf einer Baustelle in der Straße "Sonnenweg" abgesehen. Während die Bauarbeiter sich zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Mittagspause befanden, schlichen sich die Kriminellen auf das Baustellengelände und stahlen eine Bohrmaschine, einen Schlagschrauber und einen Winkelschleifer des Herstellers "Dewalt". Sie entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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