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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch im Industriegebiet

Lindlar (ots)

Zwischen dem 27. Juni, 16:00 Uhr, und dem 29. Juni (Montag), 8:00 Uhr, waren Unbekannte im Industriegebiet in Lindlar-Bolzenbach unterwegs. In der Straße "Am Sägewerk" öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer Firma und versuchten dann, das Schloss einer Zwischentür aufzubohren. Ohne Erfolg - die Kriminellen machten keine Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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