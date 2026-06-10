Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rucksack und Laptop bei Einbruch gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen dem 3. Juni, 14:30 Uhr, und dem 8. Juni (Montag), 15:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Container in der Straße "Am Sandberg" in Reininghausen. Die Kriminellen stahlen einen Laptop und einen Rucksack und entkamen unerkannt. Es entstand ein geschätzter Vermögensschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Container befindet sich auf dem Gelände eines Kindergartens.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell