Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dreister Fahrraddieb

Gummersbach (ots)

Ein bislang Unbekannter betrat am 9. Juni (Dienstag, 13:40 Uhr) ein Fahrradfachgeschäft in der Vollmerhauser Straße und sah sich zunächst mehrere Fahrräder an. Dann testete und betätigte er die Gangschaltung eines E-Bikes, setzte sich auf das Fahrrad und fuhr zügig an der Theke vorbei, durch die offenstehende Türe des Geschäfts nach draußen. Der Fahrraddieb radelte in Richtung Dieringhausen davon. Alarmierte Polizeibeamte konnten dem Flüchtigen nicht mehr habhaft werden.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein E-Mountainbike (Downhill) des Herstellers Giant (Modell: Glory Advance) in der Farbe Weiß. Zeugen beschrieben den Unbekannten als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 1,75m groß, von "normaler" Statur und mit osteuropäischem (rumänischem) Erscheinungsbild. Der Mann hatte kurze braune Haare, trug einen schwarzen Pullover und Jeans.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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