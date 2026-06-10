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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 15-Jähriger stürzt mit Moped

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bielsteiner Straße zog sich ein 15-Jähriger aus Wiehl am vergangenen Dienstag (9. Juni) leichte Verletzungen zu. Der Wiehler war gegen 15:30 Uhr aus Richtung der L321/L336 in Richtung des Bielsteiner Ortskerns unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem Moped zu Fall kam. Sein Zweirad wurde leicht beschädigt und der 15-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Übergang von der Bielsteiner Straße zur Straße "Bahnhofsplatz".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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