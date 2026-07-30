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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 56-Jähriger beschädigt Fahrzeuge und greift Polizeibeamte an

Euskirchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (30. Juli) wurde die Polizei gegen 0.36 Uhr zur "Elbinger Straße" in Euskirchen gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein 56-jähriger Euskirchener mit seinen Krücken gegen zwei geparkte Pkw geschlagen und diese leicht beschädigt hatte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes verhielt sich der Mann den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber zunehmend aggressiv. Er versuchte, mit einem Rucksack nach den Beamten zu schlagen und diesen zu werfen. Aufgrund seines Zustandes blieb dies jedoch ohne Erfolg. Da sich der 56-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurde er mittels dienstlich gelieferter Handfesseln fixiert und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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