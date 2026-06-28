Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aktualisierte Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 67-jähriger

Euskirchen (ots)

Der Pkw des vermissten 67-jährigen konnte inzwischen Mithilfe der Öffentlichkeitsfahndung im Bereich Erftstadt-Kierdorf aufgefunden werden. Die Person hat vermutlich von dort aus die Fahrt mit einem Fahrrad fortgesetzt. Es gibt weiterhin keine konkreten Hinweise auf den Aufenthalt der Person.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten oder dessen Fahrrads machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Weitere Infos hier: https://polizei.nrw/fahndung/208042

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