Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schockanruf - Telefonbetrüger erfolgreich

Euskirchen (ots)

Gestern (20. Juni) bekam eine 94-jährige Euskirchenerin einen Schockanruf von Telefonbetrügern.

Die unbekannte Frau gab am Telefon an, von der Staatsanwaltschaft zu sein und erzählte, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen.

Aufgrund der vermeintlichen Verhaftung der Tochter müsse die 94-Jährige nun eine Kaution zur Entlassung hinterlegen. Andernfalls würde die Tochter im Gefängnis bleiben.

Die Seniorin wurde von der Anruferin aufgefordert, den im Haushalt befindlichen Schmuck abzuwiegen, zu vermessen und anschließend zusammen mit dem zur Verfügung stehenden Bargeld in einem Beutel an einen Mann an der Haustüre zu übergeben.

Die Frau kam der Aufforderung nach und überreichte dem wenig später eintreffendem Mann den Beutel.

Die Telefonbetrüger erbeuteten Schmuck und Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon oder über Nachrichten als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. - Erfragen Sie beim Verfasser von Nachrichten Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Wenn ein Anrufer oder der Verfasser einer Nachricht Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell