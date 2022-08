POL-GM: 23-jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Lindlar (ots) - Zwischen 17 Uhr am Sonntag (31. Juli) und 07.15 Uhr am Montagmorgen haben Unbekannte in eine Grundschule in der Straße "Altenrather Feld" eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten sie das Glas eines Fensters, sodass sie dies im Anschluss öffnen konnten. Im Innern des Gebäudes hebelten sie Zwischentüren auf, fanden aber bei der Durchsuchung der Räume nichts Verwertbares und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

