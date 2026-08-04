Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei sucht Zeugen nach Diebstahl einer hochwertigen Baumaschine von Bahnbaustelle in Würzburg
Würzburg (ots)
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls einer hochwertigen Baumaschine der Deutschen Bahn AG eingeleitet. Ein Mitarbeiter des Unternehmens stellte das Fehlen der Arbeitsmaschine am Montagmorgen fest. Es handelt sich um eine Schleifmaschine im Wert von 5.300,00 EUR. Das Gerät wurde am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr unter der Grombühlbrücke abgestellt und war am folgenden Morgen um 07:15 Uhr nicht mehr auffindbar. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und sucht zur Aufklärung der Tat nach möglichen Zeugen.
* Wer hat im Bereich der Auveratsraße/Grombühlbrücke im Zeitraum Sonntag, 02.08.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 03.08.2026, 07:15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?
* Wer hat Personen gesehen, die eine auffällige gelb-blaue Maschine weggetragen oder abtransportiert haben?
* Wem ist im Bereich Auverastraße/Grombühlbrücke ein Fahrzeug aufgefallen, mit dem die Maschine möglicherweise abtransportiert wurde?
* Wer kann Hinweise zum Verbleib der Baumaschine geben?
Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Nora Zeidler
Bundespolizeiinspektion Würzburg
Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg
E-Mail: bpoli.wuerzburg.presse@polizei.bund.de
Tel.: 0931 32259-1061
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn
Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr
örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken
und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die
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der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der
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