Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Absolut fahruntüchtig - Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen
Bad Frankenhausen (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizeistation Artern in der Seehäuser Straße einen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Der 41-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Zur Beweissicherung im Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt. Das Ergebnis des steht derzeit noch aus.
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