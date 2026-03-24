LPI-NDH: Absolut fahruntüchtig - Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Isserheiligen (ots) - Auf der Kreisstraße 551, zwischen Isserheiligen und Neunheilingen, kam am Montag gegen 18 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Peugeot aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer konnte das Wrack mit leichten Verletzungen eigenständig verlassen. Er ...

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