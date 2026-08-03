Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mit dem Kraftfahrzeug über die Grenze eingereist/Bundespolizei stellt Auto sicher
Lindau (ots)
Am Sonntag (2. August) hat die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen kontrolliert. Mit den Dokumenten war alles in Ordnung. Der deutsche Staatsangehörige musste sich zu Fuß weiterbewegen.
Am Sonntag kontrollierten die Lindauer Bundespolizistin einen deutschen Staatsangehörigen. Die Beamten ermittelten, dass das Fahrzeug des 30-Jährigen mit Zulassung in Deutschland zur Eigentumssicherung aufgrund von Unterschlagung sicherzustellen ist. Das Fahrzeug selbst entpuppte sich als Firmenwagen einer in Baden-Württemburg ansässigen Firma. Die Bundespolizisten stellten das Auto, sowie die Schlüssel und die Zulassungsbescheinigung sicher. Der 30-jährige Deutsche muss sich jetzt zu Fuß weiterbewegen.
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